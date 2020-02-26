Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1618
  • 6,7289
  • 323.911
  • 115171
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. 'Trump'ın yemeklerine gizlice karnabahar kattık'

'Trump'ın yemeklerine gizlice karnabahar kattık'

'Trump'ın yemeklerine gizlice karnabahar kattık'

Eski Beyaz Saray Doktoru Ronny Jackson, fast food'a olan zaafı bilinen ve golf oynamak dışında düzenli olarak egzersiz yapmayan ABD Başkanı Donald Trump'ın ‘yemek düzenini' anlattı.

Vücut Kitle Endeksi’ne göre ‘fazla kilolu’ sınıfında yer alan Trump’ın ‘egzersizlerin asla istediği gibi gitmediğini’ belirten Jackson, Trump’ın yediği patates püresinin içine karnabahar karıştırdıklarını ve dondurmaları da göz önünden kaldırdıklarını açıkladı. Jackson, “Başkan’a son 20 yılda daha sağlıklı beslenseydi 200 yaşına kadar yaşayabileceğini söyledim” sözleriyle çok konuşulmuştu.


Beren yine kafaları karıştırdı: Kırıldım, bağışladım
Çukur dizisine bomba bir transfer daha!
Aslı Samat'tan 'Hercai' itirafı: O sahne gerçek oldu!
Acun Ilıcalı'nın sevgilisinin paylaşımı olay oldu!
Kaan Yıldırım'la adı anılan Hadise'den aşk ilanı!
<p> </p>

GÜNÜN HAVA DURUMU 26.02.2020

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Öldükten sonraki 10 dakikada neler oluyor?