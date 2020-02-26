'Trump'ın yemeklerine gizlice karnabahar kattık'

Vücut Kitle Endeksi’ne göre ‘fazla kilolu’ sınıfında yer alan Trump’ın ‘egzersizlerin asla istediği gibi gitmediğini’ belirten Jackson, Trump’ın yediği patates püresinin içine karnabahar karıştırdıklarını ve dondurmaları da göz önünden kaldırdıklarını açıkladı. Jackson, “Başkan’a son 20 yılda daha sağlıklı beslenseydi 200 yaşına kadar yaşayabileceğini söyledim” sözleriyle çok konuşulmuştu.