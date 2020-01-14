Trump'ın tweeti fitili yeniden ateşledi! Halk sokağa döküldü...

İran'ın uçağı 'yanlışlıkla' düşürdüğünü açıklamasının ardından Tahran'da halk sokaklara döküldü. Üç gündür devam eden protesto gösterilerinde kalabalıklar hükumeti istifaya çağıran sloganlar atıyor.

İran'da bir gazetenin manşetinde Ukrayna yolcu uçağında ölenlerin isimleri paylaşıldı. Gazetenin manşeti ülkede bütün dikkatleri üzerinde topladı.

Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı, İran İmam Humeyni Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giderken kalkışından dakikalar içerisinde düşmüş ve uçakta kurtulan olmamıştı.

Trajik olay İran'ın, Irak'taki ABD üslerine füze saldırısı düzenlemesinden günler sonra meydana gelmişti.

İRAN YALANLAMIŞTI

İran'ın günlerce ve şiddetle uçağı düşürdüklerine dair iddiaları yalanlamasının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın insan hatası kaynaklı bir şekilde düşürüldüğünü duyurdu ve özrü diledi.

İranlı yetkililer, bu vahim olaya neden olanların adalet önünde hesap vereceğini açıkladı ancak, bir üst düzey Devrim Muhafızları Ordusu komutanın uçağa füze çarptığını açıklamaması halkı daha da öfkelendirdi.

Protestocular, ülkenin ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney de dahil olmak üzere, bu trajedinin yaşanmasına neden olan bütün isimlerin istifa etmesini istiyor.

"ÖZÜR DİLE VE İSTİFA ET"

İranlılar sosyal medyada, yetkililerin eleştirileri geçiştirmekle uğraşmak yerine neden aileleri kucaklamaya çalışarak sempatize kazanmak istemediğini eleştiriyor.

Bazı kullanıcılar ise, onca yüksek tansiyon yaşanmasına rağmen neden uçağa uçuş izni verildiğini sorguluyor.

GAZETE MANŞETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

İran'da bütün gazeteler siyah sayfalarla basıldı. 'Iran' isimli günlük gazetenin bir uçağın kuyruk kısmına ölen 176 kişinin isimlerini yazması ise ülkede en çok dikkat çeken manşet oldu.

Hamshahri gazetesi "Utanın" başlığını attı. Etemad gazetesi, 'Utanın ve istifa edin' manşeti ile çıktı.

Devrim Muhafızlarına yakınlığı ile bilinen Javan gazetesi ise, "Acı hata için derin bir özür" başlığını yayımladı.

İranlılar, yetkililerin günlerce uçağa füze isabet ettiği iddialarını yalanlamasının ardından, dünya kamuoyundan artan eleştirilerin ardından füze hatasını kabul etmesini samimi bulmuyor.

İran'da en son geçtiğimiz kasım ayında, artan petrol fiyatları nedeniyle bu denli büyük çapta protestolar yaşanmıştı.

TRUMP: PROTESTOCULARI ÖLDÜRMEYİN

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da hükümet karşıtı gösterilerle ilgili açıklama yaptı.

Trump resmi twitter hesabından; "Dünya izliyor, daha da önemlisi ABD izliyor. İnterneti geri açın ve gazetecilerin serbestçe dolaşmasına izin verin! Büyük İran halkınızın öldürülmesini durdurun!" ifadelerini paylaştı.

İRAN'DAN TRUMP'IN TWEETİNE YANIT

İran Hükümet Sözcüsü, Trump'ın protestoculara destek amaçlı yazdığı tweete cevap verdi. Hükümet Sözcüsü tweeti reddettiklerini açıklayarak, "İranlılar her zaman onun Süleymani'yi öldürdüğünü hatırlayacak" ifadelerini kullandı.