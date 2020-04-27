Trump'ın tavsiyesi çok 'ses getirmiş'... ABD'de dezenfektan zehirlenmeleri arttı

Koronavirüsten en çok zarar gören ABD’nin New York eyaletinde bir de dezenfektan zehirlenmeleri baş gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen hafta vücuda dezenfektan enjekte etmenin koronavirüs hastalarının tedavisine yardımcı olabileceğine dair yanlış tavsiyesinin ardından, 18 saat içinde dezenfektan maruziyeti vakalarında ani bir artış görüldüğünü açıkladı. Şehrin Zehir Kontrol Merkezi sözcüsü, merkezin perşembe akşamından cuma öğleden sonrasına kadar 30 vakayla uğraştığını ve bu rakamın geçen yıla göre 2 kat fazla olduğunu belirtti. 9 olası Lysol (ABD’li bir dezenfektan markası) maruziyeti; çamaşır suyu bağlantılı 10 vaka ve genel ev temizlik ürünlerinden kaynaklı 11 vaka bildirildi.

FİRMALAR DA UYARDI

Açıklama tıp dünyası ve temizlik ürünü üreticileri tarafından kınanmış ve vatandaşlara böyle bir hataya düşmemeleri konusunda uyarılar yapılmıştı.

Trump yorumlarının sadece kinaye maksatlı söylendiğini açıklamış, ancak kimseyi inandıramamıştı.