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15 Ağustos 2020 Cumartesi 02:08 | Son Güncelleme:

Trump'ın soru karşısında ilk kez dili tutuldu

Trump'ın soru karşısında ilk kez dili tutuldu

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Söz hakkı alan HuffPost muhabiri S.V. Date,  Trump’a, “Sayın Başkan, 3 buçuk yılın ardından Amerikan halkına söylediğiniz tüm yalanlardan dolayı pişman mısınız” sorusunu sordu. Soru karşısında şaşıran Trump, “Neyden” şeklinde yanıt verince muhabir S.V. Date, “Tüm yalanlardan, tüm sahtekarlıklardan” dedi. Trump, muhabirin sorusunu cevapsız bırakarak hızla başka bir gazeteciye söz hakkı verdi.

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