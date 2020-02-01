Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9856
  • 6,64
  • 303.808
  • 119140
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Trump'ın rezidansında şüpheli araç paniği! Güvenlik güçleri alarma geçti

Trump'ın rezidansında şüpheli araç paniği! Güvenlik güçleri alarma geçti

Trump'ın rezidansında şüpheli araç paniği! Güvenlik güçleri alarma geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da konaklama yeri olarak kullandığı Mar-A-Lago tesisinde, şüpheli bir aracın güvenlik noktalarını ihlal ederek giriş kapısına ilerlemesi nedeniyle güvenlik güçleri alarma geçti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da konaklama yeri olarak kullandığı Mar-A-Lago tesisinde, şüpheli bir aracın güvenlik noktalarını ihlal ederek giriş kapısına ilerlemesi nedeniyle güvenlik güçleri alarma geçti.

Palm Beach Şerif Ofisinden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinde siyah bir araç, Mar-A-Lago'daki iki güvenlik noktasını ihlal ederek giriş kapısına yöneldi.

Güvenlik güçlerinin ateş açması üzerine aracın kaçtığına işaret edilen açıklamada, aracın yakalandığı ve içindeki 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın bugün akşam saatlerinde Washington'dan bu tesise hareket etmeleri bekleniyor.

(AA)


Şeyma Subaşı alay konusu oldu: O kolun hali ne?
O rakamı duyan Hülya Avşar büyük hayalini rafa kaldırdı!
Özge Özpirinçci tepki topladı!
O sözleri tepki çekmişti! İrem Derici'den açıklama
Diyet ve sporu hayatından çıkardı
<p>25 Yaş Altı Kadın Basketbol Milli Takımı ve Aydın ADÜ Genç Efeler Takımı oyuncusu Begüm Pusat, AA

´Tekerlekli Sandalyeye Asla Oturmam´ Demişti, Şimdi Milli Takımda

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Çinliler sonunda bunu da yaptı

Rus mühendis limonla bakın ne yaptı