Trump'ın Putin ve Muhammed bin Selman ile görüştüğü iddiasına Kremlin'den yalanlama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Trump'ın Twitter hesabı üzerinden Rusya ve Suudi Arabistan'a yönelik açıklamasını değerlendirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Putin ile Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında bir görüşme yapılıp yapılmadığına yönelik soruyu yanıtlayan Peskov, "Hayır. böyle bir görüşme olmadı." dedi.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Az önce dostum Muhammed bin Selman ile görüştüm, o da Putin ile görüştü. Üretimlerini yaklaşık 10 milyon varil, belki de daha fazla azaltmalarını bekliyor ve umuyorum. Eğer bu gerçekleşirse petrol ve doğal gaz sanayisi için harika olacak."

Peskov, bugün yaptığı açıklamada, Putin'in programında Suudi Arabistan yönetimiyle bir görüşmenin bulunmadığını belirtmişti.