Trump'ın Ortadoğu Temsilcisi Greenblatt: Barış planımızın bir parçası değil

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt yaptığı açıklamada, “Sina'nın bir bölümünü Gazze'ye vereceğimize dair raporlar yanlıştır, lütfen okuduğunuz her şeye inanmayın. Barış planının ne olduğunu bilmeyen insanlar sahte hikayeler çıkartıyor ve yayınlıyor. Bunu görmek şaşırtıcı ve üzücü” ifadelerini kullandı.

İsrael HaYom gazetesi iki gün önce, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen Yüzyılın Anlaşması planının resmi olmayan maddelerini yayınlamıştı. Gazetede yayınlanan 4. maddeye göre, Mısır havalimanı, fabrikalar, ticari alanlar ve ziraat için Sina Yarımadası topraklarından Gazze Şeridi'ne bağlı olacak şekilde Yeni Filistin Devleti'ne toprak kiralayacak, ancak Filistinlilerin bu yeni topraklarda iskanına izin verilmeyecek. Bu toprakların sınırları ile kira ücreti daha sonra aracı ve destekçi ülkeler tarafından Yeni Filistin Devleti ile Mısır arasında belirlenecek.

İHA