‘Trump'ın ölüm saati' Times Meydanı'nda

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ederken, salgının merkez üssü haline gelen ABD'de salgının etkisi günden güne artıyor. Ülkede salgına ilişkin yeteri önlem alınmadığını söyleyen vatandaşlar ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirmeye devam ediyor.

Film yapımcısı Eugene Jarecki tarafından kentin en ünlü mekanı Times Meydanı'na kurulan panoya, 'Trump Ölüm Saati' adı verildi. Jarecki, ABD medyasında makale kalem alarak, 'Bırakın rakamlar konuşsun.' değerlendirmesinde bulundu. Kovid-19 ölümlerinden, yeterince önlem almayan ABD Başkanı Trump'ı sorumlu tutan Jarecki, 'Bu acı unutulamaz. Bugün itibarıyla on binlerce Amerikalı, yönetimin daha önce harekete geçmemesi ve başarısızlığı yüzünden hayatını kaybetti" diye konuştu.