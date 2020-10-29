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  • Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçağa F-16'lar engelleme yaptı
29 Ekim 2020 Perşembe 18:32 | Son Güncelleme:

Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçağa F-16'lar engelleme yaptı

Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçağa F-16'lar engelleme yaptı
AA

ABD Başkanı Trump'ın seçim mitingi yaptığı esnada, miting meydanının üzerinde seyreden özel bir uçak, F-16'ların müdahalesiyle hava sahası dışına çıkarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Arizona eyaletindeki seçim mitingi nedeniyle getirilen uçuş kısıtlamasına uymayan özel uçak, ABD F-16'sının müdahalesiyle hava sahası dışına çıkarıldı.

AA'nın aktardığı habere göre, Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığından (NORAD) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"NORAD'a bağlı F-16 uçağı, yerel saatle 14.00’te Arizona’nın Bullhead kentinde geçici uçuş kısıtlaması getirilen hava sahasına, Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne haber vermeden giren ve gerekli güvenlik kleransı bulunmayan bir sivil uçağa müdahale etti." 

Söz konusu uçağın, başta uyarılara yanıt vermediği, daha sonra ise NORAD uçağı sinyal gönderince telsiz üzerinden yanıt verdiği belirtilen açıklamada, uçağın olay büyümeden kısıtlama alanının dışına çıkarıldığı kaydedildi.

"BU SESİ SEVİYORUM"

Söz konusu saatlerde Bullhead kentinde seçim mitingi yapan ABD Başkanı Trump, uçağın sesini duyunca konuşmasına ara verdi, daha sonra F-35 olarak tanımladığı uçağın sesi için "Bu sesi seviyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan Trump'ın, o sırada F-16 uçağının neden oradan geçtiğinden haberi olmadığı belirtildi.

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