Trump'ın kafası karıştı, İran'a karşı asker konusunda emin olamıyor

Donald Trump, dün yaptığı açıklamada ABD’nin Ortadoğu'ya daha fazla asker göndermeye ihtiyacı olduğu konusunda emin olmadığını söyledi. Ancak Trump durumu değerlendirmeye hazır olduğunu belirtti. Pentagon'un bugün Beyaz Saray'a Ortadoğu'ya ilave 10 bin asker gönderme planını sunacağı konuşuluyordu. New York Times da 10 gün önce, Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın Trump yönetimine İran'ın nükleer silah geliştirmeye imkân veren faaliyetleri ilerletmesi ya da ABD güçlerine saldırması halinde Ortadoğu'ya 120 bin asker gönderilmesine dair plan sunduğunu yazmış, Trump ise böyle bir plan olduğunu yalanlamıştı.

Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturduğunda ABD’nin askeri müdahalelerini sonlandıracağını ve yenilerine girişmeyeceğini savunmuştu. Ancak askeri yetkililerin hem Venezüella ve hem de İran üzerinden müdahale senaryoları geliştirmeye başladığı konuşuluyordu. Suriye'den çekilme açıklamasını henüz hayata geçiremeyen Trump, İran'a karşı çok ağır yaptırımlar uygulamasının ardından askeri gözdağı vermesi için de baskı altında bulunuyor.

(Sputnik News)