Trump'ın göçmen tehdidi Meksika'yı harekete geçirdi

Meksika, ABD'ye gitmek üzere Latin Amerika ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlere karşı tedbirlerini artırıyor. Yerel basında yer alan haberlere göre, Meksika güvenlik güçleri hafta sonu düzenledikleri operasyonlarda yüzlerce düzensiz göçmeni yakaladı. Ülkenin güneyindeki Chiapas eyaletinde yaklaşık 100, orta kesimlerdeki Queretaro eyaletinde 146 ve Meksika Körfezi kıyısındaki Veracruz eyaletinde 100'den fazla düzensiz göçmen gözaltına alındı. Söz konusu kişilerin ülkelerine iade edilip edilmeyeceği bilinmiyor. Meksika hükümeti, göçü durdurmasına yönelik ABD'den gelen baskılar karşısında kuzey ve güney sınırlarına 6 bin ilave Ulusal Muhafız gücü sevk etmeye karar vermişti.

TRUMP'TAN MEKSİKA'YA "GÖÇMEN VERGİSİ" TEHDİDİ

ABD yönetimi, bu ayın başında Latin Amerikalı düzensiz göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek amacıyla bu ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamıştı. Latin Amerika ülkelerinden gelenleri durdurmak için Meksika'nın hiçbir şey yapmadığını ileri süren ABD Başkanı Donald Trump, her ay söz konusu gümrük vergisinin yüzde 5 daha artırılacağını ve 1 Ekim'de yüzde 25'e ulaşana kadar süreceğini bildirmişti. Trump, Meksika'nın söz konusu kişileri durdurması halinde bu verginin derhal kaldırılacağını da belirtmişti.

MEKSİKA SINIRINDAKİ GÖÇMEN KONVOYU

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin bulunduğu göçmen konvoyu geçen yıl aralıkta Meksika topraklarında ilerleyerek kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı. ABD ve Meksika hükümetleri arasındaki "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, Meksika üzerinden ABD'ye göç müracaatında bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanıncaya kadar Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Meksika Ulusal Göç Komisyonu Başkanı Tonatiuh Guillen, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hükümetin 1 Aralık 2018'den bu yana çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden toplam 3 bin 983 göçmene geçiş vizesi verdiğini kaydetmişti.

(AA)