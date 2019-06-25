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Trump'ın damadından açıklama: Trump ve Amerika sizden vazgeçmedi

Trump'ın damadından açıklama: Trump ve Amerika sizden vazgeçmedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, Filistin Barışı ile ilgili ABD’nin hazırladığı planın ekonomik kısmını Bahreyn’de açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, Bahreyn'in başkenti Manama'da Filistin ekonomisi üzerine düzenlenen ‘Barış ve Refah Çalıştayı'nda ülkesinin hazırladığı planı açıkladı. Programda yaptığı konuşmada öncelikle Arap dünyasının liderlerine katkılarından dolayı teşekkür eden Kushner, “Ayrıca Başkan Trump'a da vizyonu, liderliği ve Ortadoğu'ya ve tüm dünyaya barış getirme konusuna bağlılığı sebebi ile teşekkür etmek istiyorum” dedi. 

“Doğru plana ve doğru çevreye ihtiyacımız var” 

Programa katılan herkesi problemler konusunda çözüm arayan ve İsrail-Filistin çatışmasının bitmesini isteyen kişiler olarak tanımlayan Kushner, “Doğru plana ve doğru çevreye ihtiyacımız var. Umut, bu fikirleri özgürce tartışmak ve bu vizyonu küresel bir plan olarak sonlandırmak” diye konuştu. Kushner, dünyanın pek çok yerinden liderin, uzmanın ve yatırımcının doğru konseptin oluşturulması halinde Filistinlilere yardım etmek niyetinde olduğunu savundu. Filistinlilerin uzun zamandır geçmiş sistemlerin yetersizlikleri tarafından kuşatıldığını belirten Kushner, “Barış ve refah vizyonu, daha parlak ve umut dolu bir gelecek için oluşturulan modern bir sistem. Barış ile neyin olabileceğini gösteren bir vizyon. Bugün politik meselelerle ilgili konuşmayacağız, doğru zamanda onları da konuşacağız. Amaç zorlukları yeniden düşünmektir” diyerek Filistinlilerin hali hazırda dünyanın en büyük bağış fonu alıcılarından biri olduğunu söyledi.

“Bu, yüzyılın anlaşması değil” 

Başdanışman, Filistin halkına hitaben, “Başkan Trump ve Amerika sizden vazgeçmedi. Bu çalıştay sizin için” değerlendirmesinde bulundu. Herkesin ‘yüzyılın anlaşması' dediği barış planı için ise Kushner, “Bu, yüzyılın anlaşması değil ancak liderlerin sürdürmeye cesareti varsa, yüzyılın fırsatı” tanımlamasını yaptı.

Kushner hazırladıkları planın ise Filistinlilerin gayri safi milli hasılasını 10 yılda ikiye katlamayı, bir milyondan fazla iş oluşturmaya ve yoksulluk oranını yüzde 50 oranında azaltmayı içerdiğini savundu. Ayrıca planın ekonomik bölümünün önümüzdeki 10 yılda 50 milyar dolarlık yatırım içerdiğini söyledi.

Bahreyn'de düzenlenen ‘Refah ve Barış Çalıştayı'na ABD Hazine Sekreteri Steven Mnuchin başkanlık ediyor. Heyette ayrıca başdanışman Jared Kushner, İran Özel Temsilcisi Brian Hook ve Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar Konseyi Başkanı Kevin Hassett de yer alıyor.

(İHA)

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