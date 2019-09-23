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  3. Trump'ın BM Genel Kurul salonuna gelmesi şaşkınlığa neden oldu

Trump'ın BM Genel Kurul salonuna gelmesi şaşkınlığa neden oldu

Trump'ın BM Genel Kurul salonuna gelmesi şaşkınlığa neden oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın beklenmedik şekilde İklim Zirvesi'nin yapıldığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu salonuna gelmesi şaşkınlığa neden oldu.

Zirveye katılması beklenmeyen Trump, BM Genel Merkezi'ne giriş yaptıktan sonra İklim Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurul salonuna girdi ve kısa süre konuşmaları dinledi.

Küresel ısınmayı inkar eden Trump'ın beklenmedik şekilde İklim Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurul salonuna gelmesi şaşkınlık yarattı.

Trump, kısa süre salonda kaldıktan sonra ayrıldı.  (AA)

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