Trump'ın bilim kurulundan ABD için korkunç tahmin: Önlemlere rağmen 240 bin kişi ölebilir

Koronavirüsten ölü sayısı 5 bine yaklaşan, vaka sayısı ise 240 bini bulan ABD’de Beyaz Saray’da düzenlenen basın brifinginde ürkütücü bir tahmin yapıldı. Bilim kurulu tarafından gösterilen bir grafikte, ülkede koronavirüs salgını sırasında mevcut sosyal mesafe kurallarına uyulduğu takdirde bile can kaybı sayısının 100 ile 240 bin arasında değişeceği tahmini yapıldı. Beyaz Saray’ın koronavirüsle mücadele koordinatörü Doktor Debbie Birx, tahminlerinin, bazı kişilerin virüsün yayılmasını önlemek için gereken her şeyi yapmayacakları tespitine dayandığını söyledi. Birx, “Biz gerçekten daha iyisini yapabileceğimize inanıyoruz. Her gün bunu umuyoruz” dedi.

POLİSLER HASTA



Öte yandan ABD’nin, New York polis teşkilatından görevli 5 bin 600 polisin hastalık izni aldığı ve bunlardan bin polisin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

ÇOK ZOR 2 HAFTA



Trump, düzenlenen basın toplantısında “Her Amerikalının zor günlere hazır olmasını istiyorum. Çok zor iki hafta geçireceğiz” dedi.

UÇAK GEMİSİ: TAHLİYE OLMAZSAK ÖLECEĞİZ



ABD’nin USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanı, ABD donanmasına mektup yollayarak gemideki tüm personelin karaya çıkarılıp karantinaya alınması için yardım istedi. Pentagon ise bu isteği geri çevirdi. Gemide en az 100 askerin koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

ŞİKAYETÇİ DOKTORLAR KOVULUYOR



ABD’deki bazı hastanelerin salgın nedeniyle zorlaşan çalışma şartlarını ve ekipman eksikliğini dile getiren sağlık çalışanlarını işten çıkartmaya başladığı öğrenildi. Washington Eyaleti Hemşireler Derneği Sözcüsü Ruth Schubert, “Hastaneler kendi imajlarını düşünüyor” dedi.