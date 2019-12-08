Trump'ın azil süreci hızlandı

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nun, 12 Aralık’a kadar Trump’ın azledilmesine gerekçe olacak suçlamaları resmi olarak hazırlaması bekleniyor. Öte yandan Beyaz Saray, komitedeki azil oturumlarına katılmayacak.Yanlış bir şey yapmadığını savunan Trump, görevini kötüye kullandığı suçlamasının dışında Kongre’nin görevini yapmasını engellemekle de itham edilebilir.