Trump'ın azil süreci hızlandı
ABD’de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Adalet Komisyonu’na, Başkan Trump’ın azline yönelik gerekçelerin hazırlanması talimatı vermesinin ardından süreç hızlandı.
Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nun, 12 Aralık’a kadar Trump’ın azledilmesine gerekçe olacak suçlamaları resmi olarak hazırlaması bekleniyor. Öte yandan Beyaz Saray, komitedeki azil oturumlarına katılmayacak.Yanlış bir şey yapmadığını savunan Trump, görevini kötüye kullandığı suçlamasının dışında Kongre’nin görevini yapmasını engellemekle de itham edilebilir.