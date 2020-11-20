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20 Kasım 2020 Cuma 09:50 | Son Güncelleme:

Trump'ın avukatı Giuliani saç boyası ile gündem oldu

Trump'ın avukatı Giuliani saç boyası ile gündem oldu

ABD Başkanı Trump'ın avukatı Giuliani'nin seçim usulsüzlüklerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında saç boyası aktı. O anlar ise sosyal medyada ve Amerikan medyasında gündem oldu.

ABD Başkanı Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin, gerçekleştirilen seçim ile ilgili hile ve usulsüzlüklerden bahsettiği sırada saç boyasının akması basın toplantısına damga vurdu.

DHA'da yer alan habere göre, ABD’nin 45’inci Başkanı Donald Trump’ın avukatı Rudy Giuliani, başkanlık seçimi sonuçlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Giuliani’ni ellerinde seçim sonuçlarını Trump’ın lehine çevirecek kadar fazla delil olduğunu açıkladığı sırada, bir anda terlemeye başladı.

Canlı yayın sırasında terleyen Giuliani’nin saç boyası teriyle birlikte akmaya başladı. Giuliani'nin saç boyasının yüzüne aktığı anlar kameralara yansıdı. Bu durum sosyal medyada ve Amerikan basınında gündem oldu.

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