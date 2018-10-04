Trump'ın 4 ülke sığınmacılarını sınır dışı kararına yargı engeli

ABD yönetiminin Haiti, El Salvador, Nikaragua ve Sudanlı sığınmacılara sağlanan "Geçici Koruma Statüsü"nü kaldırma kararı, California eyaleti Federal Bölge yargıçlarından Edward Chen tarafından geçici olarak askıya alındı.

Yargıç Chen, yönetimin kararına ilişkin yargı sürecinin devam etmesini ve Amerikan yönetiminin bu ülkelere karşı ayrımcılık yaptığı iddialarını gerekçe göstererek 240 bin sığınmacının ABD'den sınır dışı edilmesinin önünü açacak kararı askıya aldığını açıkladı.

Kararında, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin söz konusu ülke vatandaşlarına yönelik ayrımcılık yaptığına yönelik tespitlere dikkati çeken Chen, şu ifadelere yer verdi:

"Davacılar ayrıca ilgili Bakan veya Bakan Vekilinin bu kararı alırken Beyaz Saray'dan etkilenip etkilenmediğine ve alınan kararın Avrupalı olmayan veya beyaz olmayanlara yönelik nefretten kaynaklanıp kaynaklanmadığına yönelik ciddi soruları gündeme getiriyorlar. Bu konular statükoyu korumak için yeteri derecede ciddidir."

ABD bu ülkeler dışında Suriye, Nepal, Yemen, Honduras, Somali, Güney Sudan dahil 10 ülke vatandaşlarına Geçici Koruma Statüsü sağlıyor.

Söz konusu ülkelerden yaklaşık 330 bin kişinin bu statü altında ABD'de yaşama ve çalışma hakkına sahip olduğu ifade ediliyor.

Karar uygulanırsa 240 bin sığınmacı sınır dışı edilecek

Trump yönetiminin söz konusu 4 ülke ile ilgili kararının uygulanması durumunda 240 bin sığınmacının sınır dışı edileceği belirtiliyor.

Amerikan yönetiminin mart ayında savaş, bulaşıcı hastalık ve doğal afet gibi felaketlere maruz kalan ülke vatandaşlarına, ABD'de yaşamaları ve çalışmaları için verdiği "Geçici Koruma Statüsü"nü bu 4 ülke için kaldırma kararı üzerine, söz konusu statü altında bulunan ilgili ülke vatandaşları Amerikan hükümetine dava açmıştı.