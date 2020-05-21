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  3. Trump'ın, 3. önemli silah kontrolü anlaşmasından da çekileceği iddia edildi
21 Mayıs 2020 Perşembe 17:46 | Son Güncelleme:

Trump'ın, 3. önemli silah kontrolü anlaşmasından da çekileceği iddia edildi

Trump'ın, 3. önemli silah kontrolü anlaşmasından da çekileceği iddia edildi

New York Times, Başkan Donald Trump'ın üçüncü önemli silah kontrolü anlaşmasından da çekilmeyi planladığını, Açık Semalar Anlaşması ile ilgili kararını cuma günü Rusya'ya ileteceğini yazdı.

Sputnik'in New York Times'a dayandırdığı haberde, Başkan Donald Trump'ın üçüncü önemli silah kontrolü anlaşmasından da çekilmeyi planladığını, Açık Semalar Anlaşması ile ilgili kararını cuma günü Rusya'ya ileteceğini yazdı.

Trump yönetiminden üst düzey yetkililere dayandırılan habere göre, ABD Başkanı, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme kararına ilişkin yarın Rusya'yı bilgilendirecek.

Trump 2018 yaz sonunda imzaladığı 2019 bütçesiyle Rusya ile Açık Semalar Anlaşması ve 2010'da imzalanan 'Stratejik Silahların Azaltılması (START) Anlaşması'nın dondurmuştu.

Açık Semalar Anlaşması 1992 yılında imzalanmış ve Soğuk Savaş sonrasında Avrupa'da güven inşa etmek için en önemli adımlardan biri olmuştu. 2002 yılından beri yürürlükte olan anlaşma çerçevesinde imzacı ülkeler birbirlerinin hava sahasında keşif uçuşu yaparak askeri eylemleri ve orduları hakkında açıkça bilgi toplayabiliyor, böylece savaş hazırlığı olup olmadığına dair net fikir edinebiliyordu. 


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