25 Kasım 2020 Çarşamba 07:50 | Son Güncelleme:
Trump'ı soruşturmak için Adalet Bakanlığı'na başvuracak mı? Joe Biden açıkladı
DHA
ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Başkan Donald Trump'a soruşturma açılması için siyasi pozisyonunu kullanarak ABD Adalet Bakanlığı'nı zorlamayacağını açıkladı.
ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Başkan Donald Trump’a soruşturma açılması için siyasi pozisyonunu kullanarak ABD Adalet Bakanlığı'nı zorlamayacağını açıkladı.
DHA'da yer alan haberde ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Başkan Donald Trump’a soruşturma açılması için siyasi pozisyonunu kullanıp kullanmayacağı sorulduğunda, kimin araştırılacağının DoJ'a bağlı olduğunu söyledi.
Biden, soruşturmalara karışmayı planlamadığını ve Adalet Bakanlığı'nı "bir şeyi gerçekleştirmek için araç" olarak kullanmayacağını belirtti.