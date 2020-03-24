Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,5319
  • 7,0778
  • 318.91
  • 87589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Trump'ı korkutan corona virüs şakası!

Trump'ı korkutan corona virüs şakası!

Trump'ı korkutan corona virüs şakası!

Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü Koordinatörü'nün kameralar önünde yaptığı koronavirüs şakası, ABD Başkanı Donald Trump'ı korkuttu.

Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü Koordinatörü doktor Deborah Birx ile kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, yapılan şaka sonrası kısa süreli panik yaşadı.

"DÜŞÜK DERECEDE ATEŞİM VARDI"

ABD'de hızla yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili son bilgileri paylaşan Deborah Birx, "Cumartesi günü düşük derecede ateşim vardı" ifadelerini kullandı. Bu sözleri sonrası yüz ifadesi değişen Trump, bir anda doktorun yanından uzaklaştı.

ŞAKA OLDUĞUNU ANLAYINCA RAHATLADI

Daha sonra doktor Birx, test yaptığını ve negatif olduğunu belirtince, Trump derin bir nefes aldı.


Amerikalı müzisyenden gökyüzünde çello ile 'uzun ince bir yoldayım' ezgileri...

Amerikalı müzisyenden gökyüzünde çello ile 'uzun ince bir yoldayım' ezgileri...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

MSB: İdlib'deki M4 karayolu Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi

Faydasına inanamayacaksınız! Bağışıklık sistemine birebir