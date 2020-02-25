Trump'ı ağırlayan Hindistan karıştı! Çok sayıda ölü, onlarca yaralı var...

Hindistan'ı haftalardır sarsan tartışmalı vatandaşlık yasası protestolarında bugün bir kez daha kan aktı.

Reuters haber ajansı, başkent Yeni Delhi'deki gösterilerin çatışmaya dönüştüğünü ve en az yedi kişinin hayatını kaybettiğini bildiriyor. Hastane kaynakları bazı kurbanların vuralarak öldüğünü aktarıyor.

150'den fazla yaralı ise kentteki hastanelere taşındı. Polisin göstericilere karşı biber gazı ve sis bombası kullandığı yine gelen bilgiler arasında.

Yeni Delhi'de dün gerçekleşen gösterilerde bazı Müslüman erkeklerin eli sopalı gruplar tarafından linç edildiği fotoğraflar, Reuters tarafından dünyaya servis edilmişti.

İki günlük resmi ziyaret için Hindistan'a gelen ABD Başkanı Donald Trump, an itibariyle başkent Yeni Delhi'de temaslarda bulunuyor.

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da Aralık ayında parlamentoda onaylanan Vatandaşlık Yasası, komşu ülkeler Bangladeş, Pakistan ve Afganistan'dan kaçak olarak Hindistan'a giren altı dini grubun mensuplarına altı yıldır burada yaşadıklarını kanıtlamaları koşuluyla vatandaşlık hakkı veriyor. Yasa Müslümanları kapsamıyor.

İktidardaki Hindu milliyetçisi BJP hükümeti yasayla dini baskıdan kaçanlara yasal statü verilmesini amaçladığını, Müslümanların dini azınlık olmadığını ve Hindistan'ın korumasına ihtiyaçları bulunmadığı için yasaya dahil edilmediğini söylüyor. Ülkedeki Müslüman gruplar ise düzenlemenin hükümetin Müslümanları dışlama siyasetinin bir parçası olduğunu ve anayasanın laiklik ilkesinin çiğnendiğini savunuyor. Birleşmiş Milletler de yasayla ayrımcılık yapıldığı endişesini dile getirdi.

(Reuters)