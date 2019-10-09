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  3. Trump-Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken detay! Esper ve Milley de katılmış

Trump-Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken detay! Esper ve Milley de katılmış

Trump-Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken detay! Esper ve Milley de katılmış

ABD Savunma Bakanı Esper ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley'in, Türkiye'nin YPG/PKK'ya yönelik olası harekatından önce ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki telefon görüşmesine katıldığı ortaya çıktı

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik olası askeri harekatından önce ABD'nin askerlerini bölgeden çekme kararına yol açan ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki telefon görüşmesine katıldığı ortaya çıktı.

Trump'ın, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik olası askeri harekatından önce, "ABD askerlerini bölgeden çekme kararını, Pentagon'dan habersiz aldığı" iddialarına yönelik tartışma devam ediyor.

Pentagon'un, Esper ve Milley'in Trump'ın kararından haberdar olduğu açıklamasının ardından Reuters haber ajansı, Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, Bakan Esper ve Genelkurmay Başkanı Milley'in Trump ile Erdoğan arasında pazar günü gerçekleşen telefon görüşmesine katıldığını yazdı.

Trump-Erdoğan görüşmesinin ardından Beyaz Saray bir basın açıklamasıyla Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon yapacağını, ABD'nin bu operasyona müdahil olmayacağını ve bölgedeki ABD askerlerini de çekeceğini açıklamıştı.

Bu açıklama, hafta başından bu yana ABD başkentinde büyük yankı uyandırdı.

(AA)

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