Trump'dan PKK-YPG'lilere tavsiye! Teröristler kaçıyor

ABD Başkanı Trump YPG/PKK'nın Türkiye sınırında 30 kilometre derinliğindeki alandan çekilme niyetinde olduğunu ve bunun iyi bir şey olacağını söyledi. Trump ayrıca teröristlere geri çekilme konusunda tavsiye vererek, 'Umarım çekilirler. Uçağınız yoksa uçakları olan bir gücü yenmek çok zor' ifadelerini kullandı.