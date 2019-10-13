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  3. Trump'dan PKK-YPG'lilere tavsiye! Teröristler kaçıyor

Trump'dan PKK-YPG'lilere tavsiye! Teröristler kaçıyor

Trump'dan PKK-YPG'lilere tavsiye! Teröristler kaçıyor

ABD Başkanı Donald Trump, YPG/PKK'nın sınır hattından 30 kilometre derinliğe çekileceklerini açıkladı. Trump ayrıca teröristlere tavsiyede bulunarak, 'Umarım çekilirler. Uçağınız yoksa uçakları olan bir gücü yenmek çok zor' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump YPG/PKK'nın Türkiye sınırında 30 kilometre derinliğindeki alandan çekilme niyetinde olduğunu ve bunun iyi bir şey olacağını söyledi. Trump ayrıca teröristlere geri çekilme konusunda tavsiye vererek, 'Umarım çekilirler. Uçağınız yoksa uçakları olan bir gücü yenmek çok zor' ifadelerini kullandı.

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