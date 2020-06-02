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  3. Trump'a açılan istismar davasının belgeleri sızdı
02 Haziran 2020 Salı 03:21 | Son Güncelleme:

Trump'a açılan istismar davasının belgeleri sızdı

Trump'a açılan istismar davasının belgeleri sızdı

Hacker grubu Anonymous, ABD Başkanı Donald Trump'ın pedofiliden tutuklanan ve hücresinde ölü bulunan milyarder işadamı Jeffrey Epstein ile birlikte 13 yaşında bir kız çocuğuna cinsel istismardan suçlandıkları davanın evraklarını sızdırdı.

Sızdırılan belge, Trump ve Epstein hakkında 1994 yılında Epstein’in evinde yaşanan istismara dair bir kadının şikayeti üzerine düzenlenmişti. 2016’da Trump iddiayı yalanlamış, şikayet de geri çekilmişti.


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