Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6425
  • 6,3691
  • 258.583
  • 100.200
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Trump yönetimi, nüfus sayımında vatandaşlık sorusundan vazgeçti

Trump yönetimi, nüfus sayımında vatandaşlık sorusundan vazgeçti

Trump yönetimi, nüfus sayımında vatandaşlık sorusundan vazgeçti

ABD'de Donald Trump yönetimi, 2020 yılında yapılacak nüfus sayımında yer almasını istediği vatandaşlık sorusundan vazgeçtiğini açıkladı.

Adalet Bakanlığı avukatı Kate Bailey, söz konusu kararla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Bailey, Yüksek Mahkemenin "nüfus sayımında 'vatandaş mısınız?' şeklindeki sorunun uygun olmadığı" yönündeki kararına uyacaklarını bildirdi. Buna göre gelecek yıl yapılacak nüfus sayımında katılımcılara vatandaşlık durumlarıyla ilgili herhangi bir soru sorulmayacak.

Bailey, vatandaşlık sorusunun olmadığı nüfus sayım kağıtlarının basım talimatının da ilgili kuruma gönderildiğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, 2020'de yapılacak nüfus sayımında, mutlaka vatandaşlık sorusuna yer vermek istediklerini açıklamış, ancak konu yargı engeline takılmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesine kadar giden dava sürecinin sonunda mahkeme, nüfus sayımında vatandaşlık sorusunun eklenmesinin gerekçesinin net olmadığını, bu sebeple bu sorunun uygun bulunmadığını açıklamıştı.

Mahkeme kararının ardından Trump, ABD'de yaşayanların katılacağı bir nüfus sayımında bu kişilere "Vatandaş mısınız?" diye sormaktan daha doğal bir şey olmadığını belirtmiş, "Gerçekten çok komik ki hükümetimiz, daha doğrusu ülkemiz, bu çok pahalı, detaylı ve önemli nüfus sayımında en basit bir vatandaşlık sorusunu soramıyor." ifadesini kullanmıştı.

ABD'de her 10 yılda bir, ülke genelinde evlere posta yoluyla gönderilen anket formlarıyla yapılan nüfus sayımını, Ticaret Bakanlığına bağlı Nüfus İdaresi yürütüyor. 2020'den itibaren nüfus sayım sürecinin, büyük ölçüde internet üzerinden gerçekleştirileceği kaydediliyor.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Mesut Özil ile Amine Gülşe'yi orada görenler büyük şaşkınlık yaşadı!
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan trafiğe 200 bin TL'lik çözüm
Aras Bulut İynemli birliğine teslim oldu
Gurur Aydoğan asker yolcusu...
Demet Akalın için 3 saat kuyrukta beklediler
<p>Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, 28 Haziran´da Sul

Turistleri Dolandıran Taksiciler Böyle Yakalandı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

TOKİ Başakşehir Ayazma ve Hoşdere kura çekilişi kazananlar listesi