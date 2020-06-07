Trump, Ulusal Muhafızlara 'New York'tan çekilme' emri verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ulusal Muhafızlarımıza Washington DC'den çekilme sürecini başlatmaları için emir verdim, şimdi her şey mükemmel bir şekilde kontrol altında. Evlerine gidecekler, ancak gerekirse hızla geri dönebilirler. Dün gece beklenenden çok daha az protestocu geldi" ifadelerini kullandı.