Trump twitter'dan paylaştı: Az önce kusursuz bir telefon görüşmesi yüzünden azledildim

ABD Başkanı Trump'a yönelik azil maddeleri, bundan sonraki süreçte savcılık görevini üstlenecek Temsilciler Meclisi üyeleri tarafından Senatoya resmen teslim edildi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi tarafından dün açıklanan ve başkanlığını İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff'in üstlendiği 7 kişilik savcı vekil ekibi, Senato binasına gelerek söz konusu resmi belgeleri ilgili birime teslim etti. Daha sonra kürsüye gelen Schiff, Trump'a yöneltilen suçlamalarla ilgili gerekçeleri içeren 9 sayfalık metni okudu.

Senatodaki duruşmalara başkanlık edecek olan Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts, Senato Genel Kurulunda yemin ederek "azil mahkemesi başkanı" oldu.

Roberts'ın gözetimindeki ilk toplantıda, azil oturumlarında jüri olarak görev yapacak 100 senatör, önce toplu olarak yemin etti, daha sonra ilgili resmi belgeye tek tek imza atarak göreve başladı.

TRUMP: AZ ÖNCE KUSURSUZ BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ YÜZÜNDEN AZLEDİLDİM

ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da suçlama beyanlarının verilmesinden sonra ilk kamuoyu yanıtını sosyal medyadan verdi.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter üzerinden "AZ ÖNCE KUSURSUZ BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ YÜZÜNDEN AZLEDİLDİM!" mesajını paylaştı.

I JUST GOT IMPEACHED FOR MAKING A PERFECT PHONE CALL!