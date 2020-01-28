Trump, sözde 'Yüzyılın Anlaşması'nı açıkladı: Kudüs bölünmemiş bir şekilde İsrail'in olacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz dönemde duyurduğu sözde barış planı adı altında 'Yüzyılın Anlaşması' dünyaya ilan ediliyor. 'Barış' adı altında Kudüs ve Filistin'i İsrail'in avuçlarına bırakmaya yönelik olan bu adıma tepkiler çığ gibi yükseliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

TRUMP, SÖZDE 'YÜZYILIN ANLAŞMASI'NI AÇIKLIYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasından satır başları;

"Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' dediği Ortadoğu Barış Planı'nı açıklaması: İki devletli çözüm, Filistinli mülteciler İsrail'e değil, müstakbel Filistin devletine geri dönmeli"

"Netanyahu doğrudan müzakereyi kabul etti. Her iki tarafta barışı istiyor."

"Hiçbir zaman için tarihin karanlık günleri İsrail halkı için geri gelmeyecektir."

"İsrail seyahatim sırasında Filistin. Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmiştim. Filistin halkı daha iyi bir yaşamı hak ediyor ama onları piyon olarak kullananların kıskacına kapılmışlar demiştim."

"Sayın Abbas ile Beyaz Sarayda da bir araya gelip “belki de dünyadaki en zor işlerden biri İsrail ve Filistinlileri barıştırmak demiştim. İş başına gelince küçük adımlarla işe başladım."

"Bu vizyon geçmişteki önerilerden çok farklı. Geçmişteki en iyi plan bile ağır kavramsal çerçevelere oturtulmuş ve çok ayrıntılıydı. Çok ayrıntılı olduğu için de ulaşılması zor çözümlerdi."

"İsrail bu çözümle barışa doğru önemli bir adım atıyor."

"Her iki taraf da barışı istiyor ve İsrail barışı gerçekten çok istiyor."

"Gelecekte Filistin devleti olacak bir toprak da yaratacağız. Ve burada terörizmi katı bir şekilde reddedecek olan bir Filistin devletinden bahsediyoruz."

"Burada Kudüs İsrail’e tek olarak ait olacak bir başkent olacak. Ama bu çok büyük bir şey değil çünkü ben zaten bunu sizin için yaptım. Bu şekilde kalacak."

"Benim vizyonuma göre İsrail için çizdiğimiz bu sınırı ABD resmi olarak tanıyacak."

"İki devletli geçiş sürecinde ne olursa olsun İsrail devletinin güvenliği hiçbir şekilde tehlikeye düşmeyecek."

"Gece kulüplerine otobüslere yönelik saldırılar bir daha geri gelmeyecek."

"Ben İsrail için çok şey yaptım ABD büyükelçiliğini Kudüs’e taşıdım. Golan Tepeleri’nin İsrail’e ait olduğunu tanıdım"

"Belki de en önemlisi İran ile yapılan bu korkunç nükleer anlaşmadan ABD’nin çıkmasını sağladım. Dürüst olmak gerekirse belki de en önemlisi buydu."

"Filistinliler için de çok şey yapmam gerekiyor. Aksi halde adaletsiz olur."

"Filistinliler için de bağımsız bir ülkeye sahip olma şansı olacak."

TRUMP'TAN TEK TARAFLI AÇIKLAMA

Trump, "Bu çok büyük bir plan ve İsrail ile Filistinlilere yönelik bir teklif görevi görecek. Gerçekleşmeye en yakın plan bu. Neler olacağını göreceğiz. Başbakanın ve birçok Arap ülkesinin desteğine sahibiz. Sanıyorum sonunda Filistinlilerin de desteğini alacağız" ifadelerini kullandı.

Filistin tarafının ilk başta anlaşmayı kabul etmeyeceğini ancak zaman içinde bunu kabul edeceklerine inandığını belirten Trump, "Bu aslında onlar için çok iyi bir anlaşma. İçinde çok iyi maddeler var ve bunu isteyeceklerini düşünüyoruz. Şimdilik onlar olmadan anlaşma da yapmayız. Fakat sorun değil" diye konuştu.

NETANYAHU: BU BİR FIRSAT!

Netanyahu da Filistin tarafının kabul etmediği anlaşmanın çok büyük ve İsrail için çok değerli olduğunu kaydederek, "Bu önemli bir fırsat ve biz bunu kaçırmayacağız. Bu yüzyılın anlaşması" yorumunu yaptı.

Beyaz Saray, geçen hafta yaptığı duyuruda, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın ABD Başkanı Trump ile Washington'da bir araya geleceğini ve Ortadoğu planının bu görüşmeler sırasında açıklanacağını bildirmişti.

FİLİSTİN'DEN BOYKOT ÇAĞRISI

Filistin yönetimi, Arap ve İslam ülkeleri büyükelçilerine, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirdiği sözde planın bugün kamuoyuna duyurulması için düzenlemesi beklenen törene katılmama çağrısı yaptı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklayacağı duyurulan plana ilişkin değerlendirmede bulundu.

FİLİSTİN HALKININ HAKLARINI GASP ETME HAMLESİ

Rudeyne, Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında, "Bugün ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planının açıklanacağı merasime davet edilen Arap ve İslam ülkeleri büyükelçilerini, Filistin halkının haklarını gasbetme ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasına engel olma amacı taşıyan bu merasime katılmamaya çağırıyoruz" dedi.

Rudeyne, kendilerine davet gönderilen bazı Arap ve İslam ülkeleri büyükelçilerinin buna olumsuz yanıt verdiğini öğrendiklerini de kaydetti.

ABBAS'DAN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME BAĞLILIK VURGUSU

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, dünyanın hiçbir yerinden hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini belirterek, iki devletli çözüme bağlılıklarını yineledi.

"Uluslararası kararlar doğrultusunda barışın tesis edilmesine ve bu bağlamda müzakereler yapılmasına hazır olduklarını" belirten Abbas, aleni bir şekilde İsrail'in tarafgirliğini yapan ABD'nin tek başına siyasi çözümde rol oynamasını kabul etmeyeceklerini kaydetti.

İsrail televizyonu: Trump, Netanyahu'yu tek taraflı hareket etmeme konusunda uyardı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirilen sözde barış planının detaylarını paylaşmasının ardından Tel Aviv yönetiminden "tek taraflı" hareket etmemesini istediği belirtildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan habere göre Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan sözde barış planının açıklanması sonrasında temkinli davranmasını istedi.

Haberde, Trump'ın Netanyahu'yu İsrail'in "tek taraflı" hareket ederek Batı Şeria'yı topraklarına katması durumunda, plana destek vermesi beklenen Arap ülkelerinin desteğini çekebileceği konusunda uyardığı belirtildi.

Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın da Trump tarafından bilgilendirildiği bilgisine yer verilen haberde, planın İsrail'de 2 Mart'ta yapılması planlanan seçimler sonrasında uygulamaya konulacağı aktarıldı.

Haberde ayrıca Trump'ın birçok Arap ülkesinden söz konusu plan için olumlu mesaj aldığı ve bunu "iyi bir başlangıç" şeklinde nitelendirdiği kaydedildi.

'YÜZYILIN ANLAŞMASI' PLANI

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesine 'çözüm bulmak' amacıyla hazırladığı öne sürülen 'Yüzyılın Anlaşması Planı' diye adlandırdığı planın detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 'yüzyılın şamarı' olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

İsrail'de bir yılı aşkın süredir devam eden koalisyon krizi nedeniyle söz konusu planın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.