Trump, sosyal medya platformlarına savaş açtı: “Ya baştan düzenleyeceğiz ya da hepsini kapatacağız”

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformlarına savaş açtı. Söz konusu ortamlarda muhafazakâr seslerin tamamen susturulduğunu belirten Trump, “Sosyal medya platformlarını ya baştan düzenleyeceğiz ya da hepsini kapatacağız.” dedi.

Resmî Twitter hesabından paylaşımda bulunan ABD Başkanı Trump, “Cumhuriyetçiler, sosyal medya platformlarının muhafazakâr sesleri tamamen susturduğuna inanıyor. Bunun olmasına izin vermeden ya bu platformları kökten düzenleyeceğiz ya da hepsini kapatacağız.” ifadelerini kullandı.

Bazı sosyal medya platformlarının 2016 Başkanlık Seçimleri kapsamında da benzer bir tutum içine girdiklerini, fakat başarısız olduklarını belirten Trump, şunları kaydetti:

“Bunun çok daha karmaşık bir versiyonunun tekrar yaşanmasına izin veremeyiz; tıpkı ülkemizde kök salmaya çalışan “Posta yoluyla seçim” olgusuna izin veremeyeceğimiz gibi. Posta yoluyla seçim hileye, sahteciliğe ve oyların çalınmasına yol açar. En fazla hile yapan kazanır. Sosyal medya da aynen böyledir. Davranışınızı düzeltin, ŞİMDİ!”

Twitter, Trump’ın paylaşımlarının altına “Gerçeklere Ulaşın” bağlantısı yerleştirdi

Sosyal medya platformu Twitter, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Posta yoluyla seçim” konusundaki paylaşımlarının altına haber doğrulama uygulaması kapsamında “Gerçeklere Ulaşın” bağlantısı yerleştirdi.

Platform üzerinde yayılabilecek yanlış bilgileri düzeltmek için haber doğrulama uygulamasını geçtiğimiz aylarda devreye alan Twitter, ABD’de kasım ayında düzenlenecek Başkanlık Seçimleri kapsamında posta yoluyla oy kullanılmasına karşı paylaşımlarda bulunan Trump’ı hedef aldı.

Trump, Twitter’ı ABD Başkanlık Seçimlerine müdahil olmakla suçladı

Seçimlerin sahtecilik ve hileye açık olabileceğini yazan ABD Başkanı Trump’ın paylaşımlarının altına “Posta yoluyla seçim hakkında gerçeklere ulaşın” bağlantısı ekleyen Twitter, takipçileri “Trump, posta yoluyla oy kullanmanın hileye neden olacağına ilişkin asılsız iddialarda bulunuyor” başlıklı bir yazıya yönlendirdi.

Bunun üzerine iki tweet daha paylaşan Trump, Twitter’ı ABD seçimlerine müdahale etmekle suçladı. Twitter’ın ifade özgürlüğüne savaş açtığını belirten Trump, “ABD Başkanı olarak buna izin vermeyeceğim.” diye yazdı.