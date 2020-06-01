'Trump sığınağa götürüldü' iddiası

ABD’nin Minneapolis kentinde, siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösteriler altıncı gününde.

Çok sayıda eyalette güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşanırken, protestolar geçtiğimiz cuma günü Beyaz Saray çevresine de sıçramıştı.

NTV'de yer alan habere göre protestocuların Beyaz Saray önündeki demir barikatları yıktıkları anlara ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Amerikan CNN televizyonunun, bir Beyaz Saray yetkilisi ve güvenlik gücünden bir kayanağa dayandırdığı haberine göre, Trump o anlarda sığınağa götürüldü.

Trump’ın yanında eşi Melania ile küçük oğlu Barron’un da olduğu ile sürülürken, Trump'ların Beyaz Saray’ın altındaki sığınakta 1 saat kaldığı iddia edildi.

ABD Başkanı Trump, Twitter üzerinden bu iddiayı yalanladı.

POLİS MÜDAHALEDE BULUNDU

Öte yandan, Beyaz Saray önündeki protestolara polisten müdahale geldi.

Beyaz Sray’ın önündeki Lafayatte Park’ta ilk kez cuma günü toplanmaya başlayan protestoculara o günden bu yana müdahale etmeyen polis, göstericlerin sayısının arttığının gözlemlendiği TSİ 05.00 sıralarında, kalabalığa ses bombası ve gözyaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Başkent Washington’da TSİ 06.00’da sokağa çıkma yasağı ilan edilecek.