Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3685
  • 8,7281
  • 462.826
  • 1099.02
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Trump 'Sıcak Gelişme' anonsuyla paylaştı: Çin Biden'ı istiyor
26 Ağustos 2020 Çarşamba 22:26 | Son Güncelleme:

Trump 'Sıcak Gelişme' anonsuyla paylaştı: Çin Biden'ı istiyor

Trump 'Sıcak Gelişme' anonsuyla paylaştı: Çin Biden'ı istiyor
AA

ABD Başkanı Trump, Çin'in, ABD seçimlerini Biden'ın kazanmasını istediğini iddia etti. Trump yaptığı paylaşımda, "Sıcak Gelişme: Çin devlet medyası ve Çin liderleri, Biden'ın ABD seçimlerini kazanmasını istiyor. Bu olursa ki olmayacak, Çin ülkemizin sahibi olacaktır." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in devlet medyasının ve Çinli liderlerin ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerini Demokrat rakibi Joe Biden'ın kazanmasını istediğini iddia etti.

AA'nın haberine göre, Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıcak Gelişme: Çin devlet medyası ve Çin liderleri, Biden'ın ABD seçimlerini kazanmasını istiyor. Bu olursa ki olmayacak, Çin ülkemizin sahibi olacaktır." ifadesini kullandı.

Biden'ın Çin'in desteğiyle seçimleri kazanmasının ekonomik etkilerine de dikkati çeken Trump, "(Biden seçimi kazanırsa) Şu anda rekor kıran borsamız tam anlamıyla çöker." görüşünü savundu.

Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sorumlusu olarak gördüğü Çin'e yönelik son günlerde sert söylemler takınıp sert adımlar atarken, Demokrat Rakibi Joe Biden'ı da "Çin yanlısı" olmakla suçluyor.

'Bu uçak Kahire'ye gitmiyor!'
Suriye'de tehlikeli karşılaşma! ABD ve Rus zırhlıları birbirine girdi
Enner Valencia İstanbul'da
Büyük tepki çekmişti... İğrenç görüntüye ceza
BAE Yunanistan ordusuna destek için 4 F-16 gönderdi
'Çok basit goller yedik'

'Çok basit goller yedik'

1999 model otomobile sesli komuta özelliği ekledi

1999 model otomobile sesli komuta özelliği ekledi

25 Ağustos tarihli reyting sonuçları sıralaması yayında!

25 Ağustos tarihli reyting sonuçları sıralaması yayında!

Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül doğ

Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül doğal güzelliğiyle büyüledi