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Trump: Seçimlerden önce mali kayıtlarımı yayımlayacağım

Trump: Seçimlerden önce mali kayıtlarımı yayımlayacağım

ABD Başkanı Trump, "Mali bildirimimi 2020 seçimlerinden önce yaptığımda -ki bu benim kararım- görecekleri tek şey, insanların düşündüğünden daha zengin olduğum olacak." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde mali kayıtlarını yayımlayacağını açıkladı.

Trump, resmi Twitter hesabından, Demokratlar'ın uzun süredir baskı yaptığı "mali kayıtlarına" ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in, kendisinin tüm mali ve vergi kayıtlarının üzerinden geçmesine rağmen bir sonuca ulaşmadığına dikkati çeken Trump, "Şimdi bu cadı avı, New Yorklu Demokrat savcıların, benim tüm mali anlaşmalarımı incelemesi ile devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Trump, New York'taki davanın "kanun dışı" olduğunu belirterek, "Ama ben temizim ve mali bildirimimi 2020 seçimlerinden önce yaptığımda -ki bu benim kararım- görecekleri tek şey, insanların düşündüğünden daha zengin olduğum olacak." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'IN MALİ KAYITLARI TARTIŞMASI

Başkan Trump, 2016'da yürüttüğü seçim kampanyası sürecinde, vergi beyannamelerini yayımlamayı reddetmiş ve eleştirilerin hedefinde yer almıştı.

New York Times gazetesinin Ekim 2018'de gündeme getirdiği, "Trump'ın milyonlarca dolar vergi kaçırdığı" iddiaları da ABD gündemini uzun süre meşgul etmişti.

(AA)


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