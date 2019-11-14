'Trump seçildiğinde depresyona girdim'

Donald Trump’ın 2016 yılında ABD Başkanı seçilmesiyle depresyona girdiğini anlatan Longoria, “Kafamı kuma gömdüm. Yaklaşık iki yıl ara verdim. Ama pes edemezsin. Bu nedenle yönetimin görünümünü değiştirecek insanların seçilmesine yardımcı olmaya katıldım” dedi. Longoria, ABD yönetiminin gerçekliği yani renkli insanları ve kadınları yansıtacak çeşitlilikte olması gerektiğini söyledi.