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'Trump seçildiğinde depresyona girdim'

'Trump seçildiğinde depresyona girdim'

Latin kökenli ünlü ABD’li oyuncu Eva Longoria, ABD siyaseti, ayrımcılık ve ‘Time’s Up’ hareketi hakkındaki görüşlerini İngiliz Guardian gazetesine anlattı.

Donald Trump’ın 2016 yılında ABD Başkanı seçilmesiyle depresyona girdiğini anlatan Longoria, “Kafamı kuma gömdüm. Yaklaşık iki yıl ara verdim. Ama pes edemezsin. Bu nedenle yönetimin görünümünü değiştirecek insanların seçilmesine yardımcı olmaya katıldım” dedi. Longoria, ABD yönetiminin gerçekliği yani renkli insanları ve kadınları yansıtacak çeşitlilikte olması gerektiğini söyledi. 


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