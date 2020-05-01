Trump, o basın kuruluşlarına ateş püskürdü: Onlar Çin'in kuklaları!

Twitter hesabından paylaşımda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda sorumlu tuttuğu Çin hakkında, NBC ve CNN'in yaptığı haberleri eleştirdi.

ABD Başkanı Trump, şu ifadeleri kullandı:

"NBC ve yalan haberci CNN, Çin hakkında muhteşem şeyler söylemek için çaba gösteriyor. Onlar, burada iş yapmak isteyen Çin'in kuklaları. Çin'e yardım etmek için yayın araçlarını kullanıyorlar. Halk düşmanları!"

TRUMP'IN ÇİN'E VİRÜS SAVAŞI



Trump, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüğünü söylemiş ancak detay vermekten kaçınmıştı.

Öte yandan Trump, son günlerdeki açıklamalarında da sık sık Çin'in virüse ilişkin gerçek vaka ve ölü sayılarını sakladığını öne sürüyor ve bu ülkeyi virüsü dünyaya yaymakla suçluyor.