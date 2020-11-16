Trump Moderna aşısından da kendine pay çıkardı: Benim dönemimde olduğunu unutmayın

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamada bulundu.

Trump, Moderna aşısının kendi döneminde bulunduğunu ifade ederek, “Başka bir aşı az önce duyuruldu. Bu sefer Moderna tarafından yüzde 95 etkili. O büyük ‘tarihçiler’, lütfen ‘Çin Vebasını’ sona erdirecek bu büyük buluşların hepsinin benim dönemimde gerçekleştiğini unutmayın” dedi.

Another Vaccine just announced. This time by Moderna, 95% effective. For those great “historians”, please remember that these great discoveries, which will end the China Plague, all took place on my watch! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

MODERNA ŞİRKETİNDEN AŞI AÇIKLAMASI: YÜZDE 94.5 ETKİLİ

BioNTech'in ardından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'dan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıyla ilgili ümit verici haber geldi.

Moderna, hala süren çalışmadan elde edilen ilk verinin, aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı. Şirketin Başkanı Dr Stephen Hoge, veriyi, "gerçekten önemli bir dönüm noktası" diye nitelendirdi.