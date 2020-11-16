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  • Trump Moderna aşısından da kendine pay çıkardı: Benim dönemimde olduğunu unutmayın
16 Kasım 2020 Pazartesi 18:02 | Son Güncelleme:

Trump Moderna aşısından da kendine pay çıkardı: Benim dönemimde olduğunu unutmayın

Trump Moderna aşısından da kendine pay çıkardı: Benim dönemimde olduğunu unutmayın

ABD Başkanı Trump, Moderna şirketinin geliştirdiği yeni tip koronavirüsle ilgili, "Büyük tarihçiler lütfen bu buluşların benim dönemimde olduğunu unutmayın" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamada bulundu.

Trump, Moderna aşısının kendi döneminde bulunduğunu ifade ederek, “Başka bir aşı az önce duyuruldu. Bu sefer Moderna tarafından yüzde 95 etkili. O büyük ‘tarihçiler’, lütfen ‘Çin Vebasını’ sona erdirecek bu büyük buluşların hepsinin benim dönemimde gerçekleştiğini unutmayın” dedi.

MODERNA ŞİRKETİNDEN AŞI AÇIKLAMASI: YÜZDE 94.5 ETKİLİ

BioNTech'in ardından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'dan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıyla ilgili ümit verici haber geldi.

Moderna, hala süren çalışmadan elde edilen ilk verinin, aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı. Şirketin Başkanı Dr Stephen Hoge, veriyi, "gerçekten önemli bir dönüm noktası" diye nitelendirdi.

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