Trump Moderna aşısından da kendine pay çıkardı: Benim dönemimde olduğunu unutmayın

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamada bulundu.

Trump, Moderna aşısının kendi döneminde bulunduğunu ifade ederek, “Başka bir aşı az önce duyuruldu. Bu sefer Moderna tarafından yüzde 95 etkili. O büyük ‘tarihçiler’, lütfen ‘Çin Vebasını’ sona erdirecek bu büyük buluşların hepsinin benim dönemimde gerçekleştiğini unutmayın” dedi.

Another Vaccine just announced. This time by Moderna, 95% effective. For those great “historians”, please remember that these great discoveries, which will end the China Plague, all took place on my watch!