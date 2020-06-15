Trump, Kosovalı ve Sırp liderleri Beyaz Saray'a davet etti

Wall Street Journal gazetesinin üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump, Sırbistan ve Kosova arasında yıllardır süren anlaşmazlıklara çözüm bulunmasına yönelik diyalog için adım attı.

AA'nın aktardığı habere göre, Trump, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'yi 27 Haziran'da Beyaz Saray'a davet etti.

Sırp yetkililer, böyle bir davet aldıklarını kaydederken, Kosova cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

ABD'li yetkililer ise, Trump'ın bu adımını "2020 seçimlerine giden yolda dış politikada kredi kazanma çabası" olarak yorumladı.

KOSOVA İLE SIRBİSTAN ARASINDAKİ SORUN



Kosova, 2008'de Sırbistan'dan ayrılıp tek taraflı bağımsızlığını ilan etse de Sırbistan, Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görmeye devam ediyor.

Sırp yönetimi, özellikle son dönemde daha önce Kosova'nın bağımsızlığını tanımış ülkeleri bu kararlarından vazgeçirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

ABD'nin Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecinden sorumlu özel temsilcisi Richard Grenell, ocak ayındaki açıklamasında Sırp tarafının Kosova'yı tanıyan ülkelerin bu kararlarından vazgeçmeleri için yürüttüğü kampanyayı bırakması gerektiğini söylemişti.