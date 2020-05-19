Trump koronavirüse karşı kullandığı ilacı açıkladı

ABD Başkanı Trump, Kovid-19 tedavisinde etkili olduğunu iddia ettiği ve ülkede tartışmalara yol açan "hidroksiklorokin" isimli sıtma ilacına ilişkin ilginç bir açıklamada bulundu.

"Son birkaç haftadır, önlem amaçlı hidroksiklorokin kullanıyorum." diyen Trump, bunu kendisinin istediğini doktorlarının da itiraz etmediğini vurguladı.

(AA)