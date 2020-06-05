Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7714
  • 7,6498
  • 366.067
  • 110022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Trump kararını verdi: 9 bin 500 ABD askeri geri çekiliyor!
05 Haziran 2020 Cuma 22:05 | Son Güncelleme:

Trump kararını verdi: 9 bin 500 ABD askeri geri çekiliyor!

Trump kararını verdi: 9 bin 500 ABD askeri geri çekiliyor!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pentagon'a Almanya'da daimi olarak görevli ABD askerlerinden 9 bin 500'ünü çekme talimatı verdiği iddia edildi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien tarafından imzalanan talimatname ile Almanya'daki ABD askerlerinin sayısının üst limitinin 25 bine düşürülmesi emri verildiği kaydedildi.

AA'nın aktardığı habere göre, bu talimatla halihazırda 34 bin 500 ABD askerinin görev yaptığı Almanya'dan 9 bin 500 asker çekilecek.

ABD'nin mevcut planlamasına göre Almanya'da 52 bine kadar asker bulundurulabiliyordu.

Öte yandan Pentagon, konuya ilişkin açıklama yapmadı.

ABD ile Almanya arasında uzun zamandır NATO şemsiyesi altındaki Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) yüzde 2'si kadar savunma harcaması taahhüdü ve Almanya'nın Rusya ile ilişkileri yüzünden gerginlik vardı.

Bu adımın iki NATO ülkesi arasındaki ipleri daha da gereceği belirtiliyor. 

CHP'li Enis Berberoğlu için karar belli oldu!
Son dakika deprem haberi: Malatya'da şiddetli deprem!
Libya'dan sert çıkış! 'O ülkelerden hesap soracağız'
İngiliz devi gözünü kararttı! Rekor bedelle gidiyor...
Skandal atama ifşa oldu
ABD'de sular durulmuyor! Protestolarda neler yaşanıyor?

ABD'de sular durulmuyor! Protestolarda neler yaşanıyor?

Camilerde salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı

Camilerde salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı

George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi

George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi

Bursa'da 'Şehit Erman Özcan' uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gö

Bursa'da ''Şehit Erman Özcan'' uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı