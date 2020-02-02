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  3. Trump, Kanada Başbakanı Trudeau ile yeni tip koronavirüs salgınını görüştü

Trump, Kanada Başbakanı Trudeau ile yeni tip koronavirüs salgınını görüştü

Trump, Kanada Başbakanı Trudeau ile yeni tip koronavirüs salgınını görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınını görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, iki lider, ABD, Meksika ve Kanada arasındaki tarihi anlaşmanın yanı sıra 2019-nCoV salgının izlenmesi, önlenmesi ve yayılmasının engellenmesi konusunda ABD ile Kanada'nın ortak çabalarını ele aldı.

Liderler, Çin Halk Cumhuriyeti'nin keyfi olarak tutukladığı iki Kanada vatandaşının serbest bırakması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Çin, 2019 aralıkta casusluk suçlamasıyla iki Kanada vatandaşını gözaltına almıştı.

(AA)


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