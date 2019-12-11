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Trump, İsrail lobisine çok ağır vurdu

Trump, İsrail lobisine çok ağır vurdu

ABD Başkanı Trump İsrail-Amerikan Konseyi Zirvesi’nde, Demokratlara oy veren Yahudileri ağır sözlerle eleştirdi.

2020’daki Başkanık seçimleri için mitinglere başlayan ABD Başkanı Trump, Florida’da İsrail Amerikan Konseyi Zirvesi’ne katıldı. Trump, Yahudi Amerikalılara seslenirken, “Sizi çok iyi biliyorum. Sizler acımasız katillersiniz. Ama bana oy vermek zorundasınız. Başka seçeneğiniz yok. Servet vergisine oy verecek değilsiniz. Benden hoşlanmasanız bile en büyük destekçilerim olacaksınız, onlar kazanırlarsa işsiz kalırsınız” diye konuştu.


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