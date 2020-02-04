Trump için kritik gün yarın
ABD Senatosunda Donald Trump’ın azil yargılanması sona eriyor. Senato, Trump’a yönelik iki azil maddesini çarşamba günü oylayacağını belirtti. Peki, azil süreci nasıl başladı, Trump’ı yeni dönemde neler bekliyor? İşte süreç hakkında bilmeniz gerekenler…
Aksam.com.tr
ABD Başkanı Donald Trump hakkında, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy’den 2020 seçimlerinde başkan adayı olacak Joe Biden hakkında soruşturma açılmasını talep ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019 tarihinde “ABD’nin ulusal güvenliğine zarar verdiği” ve “Başkanlık yeminine ihanet ettiği” gerekçesiyle Trump’a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıkladı.
Beyaz Saray ise 25 Eylül’de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak, Ukrayna’ya yardım ile görüşme arasında ilişki bulunmadığını savundu.
Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, 13-21 Kasım tarihlerinde kamuya açık oturumlar düzenledi. Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon’dan 12 yetkili azil sürecinde ifade verdi.
İstihbarat Komitesi, hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık’ta Adalet Komitesine sundu. Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık’ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna gönderdi.
Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık’ta yapılan oylamada Trump’a yönelik “görevini kötüye kullanmak” ve “Kongre’nin işleyişini engellemek” suçlamaları kabul edildi.