Trump hayaline kavuştu! Askeri tanklar Washington sokaklarında



ABD Başkanı Donald Trump, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’nü tanklarla kutlayacak. Trump’ın ‘Salute to America’ etkinliğinde boy gösterecek olan zırhlı araçlar, konuşlanacak ancak altyapı endişeleri nedeniyle geçit yapmayacak. Trump ayrıca, Hava Kuvvetleri’ne ait F-35 ve F-22 savaş uçaklarının da etkinlik boyunca başkent semalarında uçması talimatı verdi.

2017'de Fransa'nın Bastille Günü'ndeki askeri geçit törenine katılan Başkan Donald Trump, benzer bir tank geçişini ABD'nin bağımsızlık günü kutlamalarında düzenlemek istediğini son iki yıldır dile getiriyordu. Trump'ın bu dileği sonunda kısmen de olsa gerçekleşecek.

Donald Trump bugün Twitter hesabından, ''Washington'da 'Amerika'ya Selam'da 4 Temmuz kutlaması büyük olacak. Savunma Bakanlığı ve askeri liderlerimiz bunu yapmaktan ve Amerikan halkına dünyanın en gelişmiş, en güçlü askeri gücümüzü gösterecekleri için çok heyecanlı. İnanılmaz hava gösterileri ve bugüne kadarki en büyük hava fişek gösterisi olacak'' sözleriyle mutluluğunu paylaştı.

Dün de Beyaz Saray'da açıklama yapan Trump, ''Sokaklarda konuşlu tanklarımız olacak. Tanklar konusunda epey dikkatli olmak gerek çünkü yollar bu tarz ağır araçları taşımaya meyilli değil. Bu yüzden onları belirli bölgelere yerleştireceğiz, ama yepyeni Sherman ve Abrams tanklarımız var" dedi.

Oval Ofis'te konuşan Trump, tankların konuşlanacağı yerleri açıklamadı ancak Washington'un güneydoğu sınırında en az iki adet M1A1 Abrams tankı, iki Bradley savaş zırhlısı, bir tren yolu üzerindeki açık yük vagonunda görüntülendi. Askeri polisin de araçların yanında nöbet tuttuğu görüldü. Haber ajansı Associated Press'e bilgi veren bir yetkili de askeri araçların 4 Temmuz kutlamalarında kullanılacağını söyledi.

ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda kullandığı Sherman tankları on yıllardır hizmet dışı. M1A1 Abrams tankıysa halen ABD'nin ana muharebe tankı. Tek birinin ağırlığı 60 ton olan Abrams tankları demiryoluyla, bulundukları en yakın askeri üsten, Georgia eyaletindeki Fort Stewart'tan getirildi..

2017'de Fransa'nın Bastille Günü'ndeki askeri geçit törenine katılan Başkan Donald Trump, benzer bir tank geçişini ABD'nin bağımsızlık günü kutlamalarında düzenlemek istediğini son iki yıldır dile getiriyordu. Trump'ın bu dileği sonunda kısmen de olsa gerçekleşecek.

Donald Trump bugün Twitter hesabından, ''Washington'da 'Amerika'ya Selam'da 4 Temmuz kutlaması büyük olacak. Savunma Bakanlığı ve askeri liderlerimiz bunu yapmaktan ve Amerikan halkına dünyanın en gelişmiş, en güçlü askeri gücümüzü gösterecekleri için çok heyecanlı. İnanılmaz hava gösterileri ve bugüne kadarki en büyük hava fişek gösterisi olacak'' sözleriyle mutluluğunu paylaştı.

Dün de Beyaz Saray'da açıklama yapan Trump, ''Sokaklarda konuşlu tanklarımız olacak. Tanklar konusunda epey dikkatli olmak gerek çünkü yollar bu tarz ağır araçları taşımaya meyilli değil. Bu yüzden onları belirli bölgelere yerleştireceğiz, ama yepyeni Sherman ve Abrams tanklarımız var" dedi.

Oval Ofis'te konuşan Trump, tankların konuşlanacağı yerleri açıklamadı ancak Washington'un güneydoğu sınırında en az iki adet M1A1 Abrams tankı, iki Bradley savaş zırhlısı, bir tren yolu üzerindeki açık yük vagonunda görüntülendi. Askeri polisin de araçların yanında nöbet tuttuğu görüldü. Haber ajansı Associated Press'e bilgi veren bir yetkili de askeri araçların 4 Temmuz kutlamalarında kullanılacağını söyledi.

ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda kullandığı Sherman tankları on yıllardır hizmet dışı. M1A1 Abrams tankıysa halen ABD'nin ana muharebe tankı. Tek birinin ağırlığı 60 ton olan Abrams tankları demiryoluyla, bulundukları en yakın askeri üsten, Georgia eyaletindeki Fort Stewart'tan getirildi.

Trump ayrıca, Hava Kuvvetleri'ne ait F-35 ve F-22 savaş uçaklarının da etkinlik boyunca başkent semalarında uçması talimatı verdi.

Trump yönetimi, 2018'in başında Muharipler Günü için başkent Washington'da da bir askeri geçit töreni planlamış ancak yüksek maliyet nedeniyle bu plan rafa kaldırılmıştı.

Kongre'nin önünden başlayan Ulusal Park'ta binlerce Amerikalı'nın ve turistin katıldığı hava fişek gösterisi ve konserler, neredeyse 50 yıldır sürdürülen partiler üstü bir gelenek. 1947'den beri televizyondan canlı yayınlanan havai fişek gösterisine 1981'de ücretsiz konser de eklendi.

Donald Trump ise bu kutlamalara ek olarak, Ulusal Park'ın Batı ucunda bir kutlama daha organize ettirdi. Trump, Lincoln Anıtı'nın basamaklarında halka seslenecek. Kutlama alanında özel davetliler için en ön sırada ayrı bir bölüm oluşturuldu.

Federal temsilciler, yerel yetkililer ve ABD basınıysa, Trump'ın tarafsız olan 4 Temmuz kutlamaları geleneğine siyaseti karıştırmaya çalıştığı eleştirisini sık sık dile getiriyor. Zira yakın tarihte hiçbir ABD Başkanı, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılmadı. Başkanlar, bu tatili genelde Beyaz Saray'da geçiriyor.

4 Temmuz 1776'da Amerika'da bulunan 13 İngiliz kolonisi, Bağımsızlık Bildirgesi'ne imza atarak İngiliz Krallığı'yla bağlarını tamamen koparmıştı. Bağımsızlığın ilanından bir yıl önce başlayan Bağımsızlık Savaşı 1783'te imzalanan Paris Anlaşması'yla sona ermiş, İngiltere Amerika'nın bağımsızlığını tanımıştı..