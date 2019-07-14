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Trump: Gidip kendi ülkelerinizi düzeltin

Trump: Gidip kendi ülkelerinizi düzeltin

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi'nin kadın üyelerine, memleketlerindeki yönetimlerinin `tam bir facia´ olduğunu söyledi ve `ülkelerine geri dönüp tamamen yıkılmış suçla dolu bu yerleri düzeltmek için çalışmaları´ önerisinde bulundu.

Trump´ın söz konusu açıklamasında, hangi üyelerden bahsettiği bilinmese de söz konusu açıklamalar, ABD Başkanı´nın Alexandria Ocasio-Cortez ve İlhan Omar´ın `nereden geldiklerini bile bilmediği´ itirafının ardından geldi. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Aslen yönetimlerinin tam bir facia durumda olduğu, yolsuzluğun yüksek olduğu ülkelerden gelen `ilerici´ kadın Demokrat Kongre Üyelerinin şimdi acımasızca ABD vatandaşlarına hükümetimizin nasıl yönetilmesi gerektiğini söylediklerini görmek çok ilginç. Neden ülkelerine geri dönüp tamamen yıkılmış suçla dolu bu yerleri düzeltmek için çalışmıyorlar? Ondan sonra geri dönüp bize bunun nasıl yapıldığını gösterirsiniz. Bu yerlerin sizin yardımınıza ihtiyacı var" dedi.

DHA

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