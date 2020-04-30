Trump gevşedikçe bilanço artıyor! Ölümler Vietnam Savaşı'nı bile geçti

Koronavirüs pandemisinde hâlâ dünyanın merkezi konumunda olan ABD’de ölü sayısı Vietnam Savaşı’nda ölen Amerikalıların sayısını geçti. Dün itibarıyla ABD’de virüsten dolayı ölenlerin sayısı 60 bin 159 oldu. Böylece salgın, Amerikan Ulusal Arşivi kayıtlarına göre Vietnam Savaşı’nda hayatını kaybeden Amerikalı sayısı olan 58 bin 220’yi geride bıraktı. Kovid-19 salgınındaki ölüm oranları da Vietnam Savaşı’ndaki oranları aştı. ABD’de Kovid-19’un ölüm oranı her 100 bin kişi bazında 17.6 olarak gerçekleşirken, bu oran Vietnam Savaşı’nın en yoğun kabul edildiği 1968 yılında her 100 bin kişide 8.5 Amerikan askeri olarak kayıtlara geçti.

TRUMP: SIFIRA DÜŞECEK



ABD’de vaka sayısı 1 milyon barajını da önceki gün geçmişti. Buna rağmen Başkan Trump’a ülkedeki vakalarının bir milyonu aşmasına tepkisi sorulduğunda “en nihayetinde sıfıra düşecek” yanıtını verdi. Trump “Şunu anlamanız gerek, vakalar konusunda tüm ülkelerden çok daha fazla test yapıyoruz. Bu kadar çok test yaptığımız için de çok vakamız var” dedi.

BAŞKAN YARDIMCISI BİLE BÖYLE YAPARSA



ABD Başkan Yardımcısı Pence, Minnesota eyaletindeki klinikte araştırma için kan bağışlayan bir koronavirüs hastasını ziyaret etti. Tüm hastalar ve ziyaretçiler maske takmasına rağmen Pence maskesizdi. Bu davranışıyla eleştirilerin odağı olan Pence’in ofisinden başkan yardımcısının düzenli olarak test yaptırdığı için maske takmasına gerek olmadığı açıklandı.