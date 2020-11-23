Trump, Georgia'da 3. kez sayım istedi

ABD Başkanı Donald Trump’ın hukuk ekibi, başkanlık seçiminde Joe Biden’ın kazandığı yönünde tescil edilen Georgia eyaletinde oyların yeniden sayılması için tekrar dilekçe sunduklarını duyurdu. Eyalette 3 Kasım’da yapılan seçimde kullanılan oyların yeniden sayımı 19 Kasım’da tamamlanmış, Biden sandıklardan kazanan isim olarak çıkmıştı. Öte yandan Trump’ın Pennsylvania’daki oyları iptal etmesini talebini reddeden Yargıç Matthew Brann, “Biden eyaleti kazandı” derken “Bu Frankenstein’ın canavarı gibi. Geçersiz oy pusulalarını saymamak için milyonlarca oyu iptal etmek bir seçenek değil. Trump ve ekibi hile iddiasını hiçbir belge ile kanıtlayamadı” ifadelerini kullandı.

TWİTTER HESABI BIDEN’A GEÇECEK



Twitter, Trump’ın kullandığı resmi başkanlık hesabının Biden’a 20 Ocak’ta devredileceğini açıkladı. “President of the United States” ifadesinin kısaltması “POTUS” şeklinde kullanılan hesabın 32,8 milyon takipçisi var.