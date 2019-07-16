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  3. ABD Başkanı Trump, Mark Esper'in Savunma Bakanlığı adaylığını Senato'ya gönderdi

ABD Başkanı Trump, Mark Esper'in Savunma Bakanlığı adaylığını Senato'ya gönderdi

ABD Başkanı Trump, Mark Esper'in Savunma Bakanlığı adaylığını Senato'ya gönderdi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump tarafından savunma bakanlığına aday gösterilen Esper'in adaylığını Senato'ya resmen gönderdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından savunma bakanlığına aday gösterilen Mark Esper'in resmi adaylık başvurusunun Senato'ya gönderildiği kaydedildi. Esper'in bakan adaylığının onay sürecinde önce komitede, daha sonra da Senato Genel Kurulunda oylanması bekleniyor. Esper, yeterli evet oyunu alması durumunda ABD'nin yeni savunma bakanı olacak.

ABD'nin eski Savunma Bakanı James Mattis'in ocak ayında görevinden ayrılmasının ardından Patrick Shanahan, yaklaşık 7 ay boyunca bakanlık görevini vekaleten yürütmüştü. Trump, 18 Haziran'da Shanahan'in "savunma bakanı adaylığından" geri çekildiğini duyurmuş, Shanahan ise kararın "ailevi sebeplerle" ilgili olduğunu açıklamıştı.

(AA)

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