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  • Trump destekçilerini kızdıracak iddia: Biden'ın güvenliği artırılıyor
06 Kasım 2020 Cuma 21:17 | Son Güncelleme:

Trump destekçilerini kızdıracak iddia: Biden'ın güvenliği artırılıyor

Trump destekçilerini kızdıracak iddia: Biden'ın güvenliği artırılıyor
AA

ABD Gizli Servisi'nin, Demokratların Başkan Adayı Joe Biden'ın bulunduğu Delaware eyaletindeki Wilmington kentine ek güvenlik güçleri göndermeyi planladığı iddia edildi.

ABD'de başkanların ve ailelerinin güvenliğinden sorumlu ABD Gizli Servisi'nin, Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'ın seçilme ihtimalinin artması üzerine şu anda bulunduğu yerde ek güvenlik tedbirleri almayı planladığı iddia edildi.

AA'nın Washington Post gazetesinden aktardığı habere göre, Gizli Servis, Biden'ın şu anda sonuçları izlediği Delaware eyaletindeki Wilmington kentine ek güvenlik güçleri göndermeyi planlıyor.

Sonuçları henüz netleşmeyen seçimlerde Biden'ın seçilme ihtimalinin arttığına işaret eden kaynaklar, Gizli Servis'in de bu nedenle harekete geçtiğini aktardı.

Kaynaklar, Biden'a yönelik yeni güvenlik önlemlerinin bugün itibarıyla başlayabileceğini kaydetti.

ABD'de genellikle seçim gecesi kazananın duyurulmasının ardından Gizli Servis, yeni seçilen başkanın güvenliğini sağlamaya başlıyor. Ancak bu yıl sonuçların, seçim gecesi belli olmaması nedeniyle Biden'ın güvenlik önlemleri de artırılmamıştı.

Konuya ilişkin Amerikan Gizli Servisi ve Biden'ın seçim kampanyasından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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