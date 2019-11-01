Trump: DEAŞ'ın yeni bir lideri var; kim olduğunu çok iyi biliyoruz

ABD Başkanı Donal Trump, terör örgütü DEAŞ'ın yeni lideri hakkında açıklamada bulundu.

Trump, "DEAŞ'ın yeni bir lideri var. Kim olduğunu tam olarak biliyoruz!" ifadelerini kullandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ BAĞDADİ'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DOĞRULADI

DEAŞ terör örgütüne yakın Telegram kanallarından yayımlanan ses kaydında, kendisini örgütün sözcüsü olarak tanıtan Ebu Hamze el-Kuraşi, terör örgütü elebaşı Bağdadi ve DEAŞ Sözcüsü Ebu Hasan el-Muhacir'in öldürüldüğünü doğrulamıştı.



Sözcü, Bağdadi'nin yerine ise Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kuraşi'nin seçildiğini duyurmuştu.



DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin, ABD Özel Kuvvetleri'nin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda öldüğü açıklanmıştı.



ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında düzenlediği basın toplantısında, Bağdadi'nin, bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki üç çocukla öldüğünü açıklamıştı.



ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de DEAŞ Sözcüsü Ebu Hasan el-Muhacir'in, Suriye'nin Cerablus kenti yakınlarında önceki gün gerçekleştirilen bir operasyonla öldürüldüğünü duyurmuştu.