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  3. Trump: Çin ile imzalar 15 Ocakta Beyaz Saray'da atılacak

Trump: Çin ile imzalar 15 Ocakta Beyaz Saray'da atılacak

Trump: Çin ile imzalar 15 Ocakta Beyaz Saray'da atılacak

ABD Başkanı Donald Trump, Çin´le ticaret anlaşmasının birinci aşamasının 15 Ocak'ta Beyaz Saray´da imzalanacağını açıkladı.

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklmamada, "Çin´le en geniş ve kapsamlı birinci aşama ticaret anlaşmasını 15 Ocak´ta imzalayacağım. İmza töreni Beyaz Saray´da düzenlenecek. Çin´den üst düzey temsilciler törene katılacak. Sonraki bir tarihte de anlaşmanın ikinci aşama müzakereleri için Pekin´e gideceğim" dedi.

Birinci aşama ticaret anlaşması, bazı gümrük vergilerinin karşılıklı düşürülmesini, Çin´in ABD´den tarım, enerji ve imalat ürünleri alımının artırılmasını ve fikri mülkiyet haklarıyla ilgili bazı anlaşmazlıkların çözülmesini öngörüyor.

(DHA)


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