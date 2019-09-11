Trump, Bolton'ı kovdu

YAVUZ ATALAY - WASHINGTON

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığını yapan ve aşırıcılığı ile bilinen John Bolton’ın Beyaz Saray’daki görevine son verildi. AKŞAM’ın ulaştığı Bolton’a yakın kaynaklar, bardağı taşıran son damlanın Afganistan meselesi olduğunu söyledi. Yaklaşan seçimleri garantiye almak isteyen Trump, ABD askerlerini Afganistan’dan çekmek istedi.

GÖRÜŞMEYİ ENGELLEDİ

Trump’ın seçim ekibi, bu hamlenin kendisine oy kazandıracağını iletti. Bunu yaparken herhangi bir askeri kayıp vermek istemeyen Trump, terör örgütü Taliban üyeleriyle görüşmek istedi ancak Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bunu engellemeye çalıştı. Bunu duyan ABD Başkanı Donald Trump da Bolton’ı görevden aldı.

İLK AZARI TÜRKİYE İÇİN YEDİ

AKŞAM’a konuşan John Bolton’a yakın iki kaynak, Başkan Trump’ın Bolton’ı Türkiye konusunda ciddi bir şekilde azarladığını ifade etti. Türkiye’ye giden ancak Erdoğan ile randevu alamadan ABD’ye dönen Bolton’ın, intikamla hareket ettiği ileri sürüldü.

İNTİKAM VE KAN SONUNU GETİRDİ?

Türkiye, İran, Venezuela ve Afganistan… John Bolton’ın sonunu getiren şey, ABD’nin bu 4 ülkeyle ilişkilerinde, Bolton’ın intikam ve kan ile hareket etmesi oldu. Trump’ın ABD askerlerini geri çekme ve İran ile görüşme çabasını engelleyen isim Bolton oldu.